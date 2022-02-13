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التحالف العربي يكبد الحوثيين خسائر بشرية بـ21 عملية في حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

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كبد التحالف العربي بقيادة ، مليشيات الحوثي خسائر بشرية في 21 عملية استهداف بحجة.

 

ونجحت ضربات التحالف العربي في اليمن، في تدمير 12 آلية عسكرية خلال العمليات التي وجهها اليوم.

 

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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