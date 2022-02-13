شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يكبد الحوثيين خسائر بشرية بـ21 عملية في حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كبد التحالف العربي بقيادة السعودية، مليشيات الحوثي خسائر بشرية في 21 عملية استهداف بحجة.



ونجحت ضربات التحالف العربي في اليمن، في تدمير 12 آلية عسكرية خلال العمليات التي وجهها اليوم.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.