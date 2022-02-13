بلادنا تشارك في مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بنسخته الرابعة، الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من الـ 13 حتى 15 فبراير الجاري بمشاركة الجمهورية اليمنية.



ويهدف المؤتمر الذي افتتحه أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، ايجاد حلول للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، أهمية المؤتمر في تقييم التقدم المحرز على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .. مشيرا إلى أنه سيتم تقديم رؤية اليمن حول التنمية المستدامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .. مؤكدا على أهمية دعم اليمن للمضي في إحراز تقدم بأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات ولاسيّما بالحد من الفقر والتعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار.

ويتخلل المؤتمر إطلاق تقرير (تمويل التنمية المستدامة في مصر)، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030م، وإطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، وذلك تتويجا لجهد وشراكة ممثلي عدد من وزارات الدول العربية، ومؤسسات عربية وإقليمية ودولية، وشراكة من مؤسسات العطاء الاجتماعي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات البحثية والأكاديمية لتشكل المبادرة الرابعة من نوعها دوليا ولتغطي المنطقة العربية تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.