شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحبط عملية عسكرية لمليشيا الحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات تابعة لألوية اليمن السعيد صباح اليوم من إحباط عملية تقدم لمليشيا الحوثي الارهابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.



وقال قائد ألوية صقور اليمن العميد احمد القطريفي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)ان قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لمليشيات الحوثي على "سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة عليه.

واشار الى معارك عنيفة بمختلف الأسلحة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد إضافة الى استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد المليشيا.