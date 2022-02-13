شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يطمئن على صحة اللواء عبدالله الصبيحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، امس، قائد اللواء 39 مدرع اللواء عبدالله الصبيحي، الذي يرقد بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.



وأطمأن الدكتور بن دغر على صحة اللواء الصبيحي ..ناقلاً اليه تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه..مشيداً بالدور النضالي والعسكري للواء الصبيحي في دعم ومساندة الشرعية ومواجهة مليشيات الحوثي اثناء تحرير العاصمة المؤقتة عدن..متمنياً له موفور الصحة والسلامة، ليعاود نشاطه والاضطلاع بمهامه وواجباته الوطنية الجسيمة تجاه وطنه ومجتمعه.