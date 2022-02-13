صندوق الأمم المتحدة يؤكد تعزيز شراكته مع وزارة الشباب اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، تعزيز شراكته مع وزارة الشباب والرياضة اليمنية، لتنمية مواهب الشباب وصقل مهارتهم، باعتبارهم أساس تطور المجتمعات وحماتها.

جاء ذلك على لسان المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان نيستور أووماهانجي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد نوه أووماهونجي، بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنمية الشباب وصقلهم، باعتبارهم أساس تطور المجتمعات وحماتها.

ولفت إلى اهتمام الصندوق تعزيز الشراكة التي بدأها مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظة على الزخم الموجود حاليًا، وإن كان بصورته الحالية البسيطة.

ناقش نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، اليوم، مع الممثل ، عدد من القضايا المتعلقة بتدخلات الصندوق في مجال الشباب والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى الشراكة بين الجانبين.

بدوره، أشاد الوجيه، بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان وتدخلاته في مجال الشباب والتدريب والتأهيل ودعمه لخطة تطوير استراتيجية قطاع الشباب بالوزارة.

ونوه بدور الصندوق الهام والفاعل في الملتقى الشبابي الذي عُقد مطلع ديسمبر الماضي، والذي شارك فيه 60 شابا وفتاة يمثلون مختلف المحافظات والوزارات ومدراء فروع مكاتب الشباب والكشافة والمرشدات.

وأشار إلى أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات التي تمكن الصندوق من تنفيذ العديد من المشاريع في كل القطاعات، والمساهمة في خلق حراك شبابي ورياضي يستوعب كل الطاقات والقدرات التي يكتنزها اليمن، في مختلف المجالات .

