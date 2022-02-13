​مأرب.. ندوة فكرية عن دور القبيلة في انتصار ثورة 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت بمدينة مأرب، اليوم، ندوة سياسية عن دور القبيلة في انتصار ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة، وحسم معركة السبعين ضد النظام الإمامي البائد.

وتناولت الندوة التي نظمتها مؤسسة جذور للفكر والثقافة ومؤسسة الشيخ ربيش العليي ، بمناسبة الذكرى الـ54 للانتصار في معركة السبعين الخالدة، المواقف المشرفة للقبيلة اليمنية ورجالها في مختلف مراحل النضال الوطني، ومساهمتها في حسم معركة الجمهوية، وانتصار الثورة السبتمبرية المجيدة وإنهاء حكم الإمامة المستبد، وطي صفحته إلى الأبد.

وتخلل الندوة العديد من المداخلات التي شددت جميعها على ضرورة اضطلاع القبيلة اليمنية بدور محوري ورئيسي في المعركة الجارية مع مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران..مشيدة بما تقدمه القبيلة اليمنية من تضحيات عظيمة من خيرة أبنائها الذين يستشهدون يومياً في كل الجبهات والميادين في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية.

وتحدث عضو مجلس النواب عبدالوهاب معوضة في ورقته، عن دور القبيلة اليمنية في مقاومة مليشيات الحوثي الإيرانية ، والتصدي لإنقلابها الدموي على الحكومة الشرعية ، واستعادة الدولة اليمنية المخطوفة ،ودعم ومساندة الجيش الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية الفارقة.

فيما استعرض وكيل محافظة البيضاء خالد العواضي في ورقته، أهم المحطات النضالية للقبائل اليمنية عبر امتداداتها التاريخية ،وأبرز المواقف البطولية التي سطرها رجال القبائل في معركة السبعين في العاصمة صنعاء ، وحسم هذه المعركة لصالح الجمهوريين ، وكسر حصار الإماميين الذي استمر 70 يوماً من نوفمبر 1967 حتى فبراير 1968م.