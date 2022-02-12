تعز.. الآلاف يحيون ذكرى ثورة فبراير بحفل كرنفالي وجماهيري حاشد

المنامة - ياسر ابراهيم - أحيا الآلاف في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم السبت، الذكرى الحادية عشرة لثورة 11 فبراير السلمية، بعرض كرنفالي ومهرجان خطابي.



وتجمع المشاركون في شارع جمال وسط مدينة تعز، ثم جابت المسيرة شوارع المدينة وصولاً إلى ساحة الحرية حيث انطلقت منها شرارة ثورة 11 فبراير.



ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "ثورة أجيال ضد الياس والعجز والانهزام"، " فبراير المشروع الوطني في مواجهة أوهام السلالة".





كما رفع المحتفلون الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات منها: "ثوار أحرار، سنواصل المشوار"، و"جمهورية جمهورية لا ملكية لا حوثية".



وأكد مواطنون مشاركون في الاحتفال، المضي حتى تحقيق أهدافها كاملة، واستمرارهم في الدفاع عن الجمهورية ضد مليشيا الحوثي.



ومنذ ثلاثة أيام تشهد مدينة تعز احتفالات وفعاليات فنية وخطابية احتفاء بذكر ثورة فبراير.





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