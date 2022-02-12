باتيس: الطرف المعرقل لاتفاق الرياض يسعى لنقل معركة الصراع إلى حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهم عضو مجلس الشورى اليمني، صالح باتيس، الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق الرياض (في إشارة للانتقالي المدعوم إماراتياً)، بنقل معركة الصراع إلى حضرموت.



جاء ذلك في تغريدة على تويتر، تعليقاً على دعوات الانتقالي للتظاهر في مدينة سيئون، مساء اليوم، للمطالبة بإخراج قوات الجيش من وادي وصحراء حضرموت، واستبدالها بقوات مواليه للإمارات.



وقال باتيس: "الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق الرياض وتحويل العاصمة المؤقتة عدن إلى ساحة صراع بين أجنحة منفلتة يريد الهروب من واجبه بنقل المعركة إلى حضرموت وجعلها ساحة صراع أخرى".



وأكد عضو الشورى اليمني، أن تلك المساعي "لن تفلح لأن الحضارم أكثر وعيا وتماسكا وسيفشلوا المؤامرة وقد رأوا النموذج السيئ في عدن التي نتمنى لها الخلاص".



ودعا المجلس الانتقالي لتظاهرات للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، ونشر قوات محلية موالية لها.



ووقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الانتقالي المدعوم إماراتيًا اتفاقا في الرياض نوفمبر 2019، نص على إعادة تشكيل الحكومة اليمنية، وإعادة هيكلة قوات الانتقالي وضمها إلى قوام وزارتي الدفاع والداخلية.



وبناء على هذا الاتفاق تم إشراك الانتقالي في الحكومة بخمس حقائب، فيما تتهمه الحكومة بعرقلة عملها وإعاقة تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق.

