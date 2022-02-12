قطاع الرعاية الصحية ينظم ورشة تدريبية لمشرفي التحصين بالمحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نظم قطاع الرعاية الصحية الأولية والإدارة العامة لصحة الأسرة والبرنامج الوطني للتحصين، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل التدريبية للامداد العكسي للجولة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف .



وتهدف الورشة الى اكساب 24 كادراً من مشرفي التحصين بالمحافظات، مهارات ومعلومات عن أهمية وأهداف الإمداد العكسي خلال الحملة والتخلص من مخلفات اللقاح الفموي وارشادات عامة ومهام ودور مختصي الإمداد العكسي بالمديريات والمحافظات وخطة توزيع اللقاح والادبيات للحملة.

وشدد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، على ضرورة التعاطي الإيجابي مع مفردات الورشة والعمل على انجاح فعاليات حملة التحصين، وتحصين جيل كامل من الأطفال وتأمين حياة سليمة وصحية لهم ..مؤكداً على اهمية تظافر الجهود لإنجاح الحملة التي ستعقبها حملات أخرى.