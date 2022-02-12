شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلي: الجيش الوطني يواصل تقدمه في مختلف الجبهات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي "إن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، تواصل تحقيق التقدمات المتسارعة على الأرض في مديرية حرض، بمحافظة حجة، من خلال الالتفاف والتطويق والسيطرة على الطرق والهيئات الحاكمة".



وأكد في ايجاز صحفي أن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من مدينة حرض بنسبة 80% لافتا إلى أنه تم تحرير معسكر (المحصام) الاستراتيجي المطل على المدينة من الجهة الشرقية، وكذلك تحرير جبال الحصنين وسلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق جبل المحصام، وتحرير قرى أم الحصن أم التراب والحمراء، شمال شرق المدينة، وكذلك تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي حجة والحديدة بمسافة 70 كيلو متر.

ولفت الى أن قوات الجيش تتعامل مع بقايا من عناصر المليشيا في عمق مدينة حرض، كما أن الفرق الهندسية تعمل على إزالة العوائق والألغام، التي زرعتها المليشيا الإرهابية، في الطرقات والمرافق الحكومية ومنازل المواطنين.

وقال ناطق الجيش إنه خلال المعارك الهجومية دمرت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتحصينات وأطقم وعربات وأسلحة المليشيا الحوثية الانقلابية، مؤكداً تنفيذ مقاتلات تحالف دعم الشرعية الغارات الجوية الدقيقة التي استهدفت مراكز القيادة والسيطرة والمواقع والآليات والتعزيزات الحوثية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، أكد العميد مجلي أن الجيش وألوية العمالقة يواصلان وبإسناد من الطيران المقاتل عمليات التحرير للمواقع الحاكمة بين مديريتي حريب والجوبة، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.

كما أكد أن قوات العمالقة أكملت السيطرة على مفترق الطرق الهامة الرابطة بين مديرية حريب ومديرية العبدية، وتم تحرير منطقتي الجفرة وآل أبو غانم في مديرية العبدية.

وقال "خلال العمليات الهجومية تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والذخائر المتنوعة وتكبيد المليشيا الحوثية الإيرانية الخسائر الكبيرة، في الأرواح والعتاد".

أما عن جبهات مديرية الجوبة، تتواصل العمليات القتالية الهجومية، لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية، ورجال القبائل والتي تم من خلالها تحرير منطقة الفليحة بالكامل ومواقع هامة وحاكمة في مناطق العمود ولظاة والبور في مديرية الجوبة.

وأكد ناطق الجيش أن طيران تحالف دعم الشرعية حقق دوراً فعالاً في تدمير قدرات المليشيا الحوثية حيث نفذ العديد من الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مدفعين 23 م/ط ورشاشين عيار 14.5 و6عربات مدرعة وعربتين BMB و11 طقماً قتالياً.

وتطرّق للعمليات القتالية في محافظة تعز، مشيراً إلى أنه تم صد التسللات والهجمات الحوثية في منطقة العنين، غرب المحافظة، فيما تقوم المليشيا الإرهابية باستهداف المدنيين في القرى والمناطق التابعة لعزلة بلاد الوافي وأسفرت تلك الجرائم الحوثية عن استشهاد العديد من المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء.

وقال إن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا في جبهة الأحطوب، وتم تحرير السلسلة الجبلية فيها والمناطق الهامة والحاكمة فيها، بكفاءة قتالية وروح معنوية عالية وتم تكبيد المليشيا الحوثية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.

وبيّن أن العمليات الهجومية مستمرة في جبهة مقبنة، والتي تم تحرير فيها مواقع استراتيجية، منها موقع الحصن ومساحات واسعة في منطقة الأخلود، وتم إلحاق الخسائر بالمليشيا مادياً وفي العنصر البشري.

واشار الى ان مقاتلات التحالف نفذت العديد من الغارات التي استهدفت تحصينات العدو، في مديريتي جبل جبشي ومقبنة، مؤكداً تدمير عدد 3 رشاشات عيار 14.5 م عربتين قتالية ومدفع 23 م وتدمير 8 أطقم قتالية كانت تحمل مليشيات حوثية وأسلحة وذخائر.

وأفاد العميد مجلي أن المليشيا تواصل أعمالها الإرهابية والتصعيد التخريبي بإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير المتفجر على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين.

وأضاف “آخر تلك الجرائم الإرهابية الحوثية استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية نتج عنه إصابة مدنيين من مواطنين ومقيميين من جنسيات مختلفة”.

وتابع "كما تواصل المليشيات الحوثية قصف المدن اليمنية المكتظة بالسكان والنازحين في تعز ومأرب وبيحان وحرض ومثلث عاهم بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمصالح والمنشآت الحيوية".