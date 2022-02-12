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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موكب مديرية مدينة المكلا يواصل طريقة نحو سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
انطلقت صباح اليوم السبت حشود ضخمة من جماهير مديرية مدينة المكلا للمشاركة في مليونية سيئون لتحرير واديحضرموت، المزمع اقامتها عصرا بساحة قصر السلطان الكثيري.
حيث تواصل المواكب الحشود طريقها بإتجاه سيئون بمعنويات تعانق السماء.
وتشير التوقعات بإن تشهد مدينة سيئون مليونية شعبية هي الاضخم في تاريخها، وسط اجراءات منع وعرقلة للمواكب تمارسها مليشيات المنطقة العسكرية الأولى تحول دون وصول الحشود لساحة الفعالية.