موكب مديرية مدينة المكلا يواصل طريقة نحو سيئون

وتشير التوقعات بإن تشهد مدينة سيئون مليونية شعبية هي الاضخم في تاريخها، وسط اجراءات منع وعرقلة للمواكب تمارسها مليشيات المنطقة العسكرية الأولى تحول دون وصول الحشود لساحة الفعالية.

انطلقت صباح اليوم السبت حشود ضخمة من جماهير مديرية مدينة المكلا للمشاركة في مليونية سيئون لتحرير واديحضرموت، المزمع اقامتها عصرا بساحة قصر السلطان الكثيري.

محمد يوسف

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