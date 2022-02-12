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موكب مديرية مدينة المكلا يواصل طريقة نحو سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

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انطلقت صباح اليوم السبت حشود ضخمة من جماهير مديرية مدينة المكلا للمشاركة في مليونية سيئون لتحرير واديحضرموت، المزمع اقامتها عصرا بساحة قصر السلطان الكثيري.

 

حيث تواصل المواكب الحشود طريقها بإتجاه سيئون بمعنويات تعانق السماء.

 

وتشير التوقعات بإن تشهد مدينة سيئون مليونية شعبية هي الاضخم في تاريخها، وسط اجراءات منع وعرقلة للمواكب تمارسها مليشيات المنطقة العسكرية الأولى تحول دون وصول الحشود لساحة الفعالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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