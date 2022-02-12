مصلحة خفر السواحل اليمنية تشارك في فعالية تدشين مشروع امن البحر الاحمر وخليج عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت مصلحة خفر السواحل اليمنية في فعالية تدشين مشروع امن البحر الاحمر وخليج عدن المنعقدة في جمهورية جيبوتي بدعوة من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة البحرية الدولية والشرطة الدولية بدعم من الاتحاد الاوروبي.



وتهدف الفعالية، الى بناء وتعزيز قدرات الهيئات الحكومية المعنية بانفاذ القانون والعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة البحرية والسلامة البحرية في كلاً من اليمن ، وجيبوتي ، والسودان ، والصومال ، واثيوبيا.

واشاد رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي، باهمية مثل هذه المشاريع الرامية للاستثمار الامثل في بناء قدرات الموسسات الحكومية بين دول منطقة جنوب البحر الاحمر وخليج عدن من اجل تبادل الخبرات والمعلومات والامكانات لتادية المهام المناطة ومواجهة التحديات بشكل جماعي ومنظم خاصة في ظل المتغيرات والتهديدات الديناميكية والتي تنعكس سلباً على امن واستقرار واقتصاد الدول المشاركة بشكل مباشر.