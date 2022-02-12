وصول وفد نسائي برئاسة رئيسة اللجنة العليا للمرأة الجنوبية إلى شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وصلت عصر الجمعة إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة رئيسة اللجنة العليا للمرأة الجنوبية الدكتورة نجوى فضل والوفد المرافق لها في زيارة للمحافظة تستغرق عدة أيام



وكان في استقبالها الأستاذ سالم الدياني عضو الجمعية الوطنية الجنوبية والأستاذة يسرى باحسن مديرة إدارة المرأة والطفل لإنتقالي شبوة والدكتور سالم المرزقي مدير مكتب رئيس القيادة المحلية لانتقالي شبوة

وفي اللقاء بالوفد النسائي الجنوبي الذي عقد مساء اليوم رحب الدياني والمرزقي والأستاذة يسرى باحسن بالدكتورة نجوى والوفد المرافق لها بهذه الزيارة إلى محافظة شبوة باعتبارها خطوة شجاعة تسطرها المرأة الجنوبية، معبرين عن تثمينهم لهذه الزيارة التاريخية وتحمل الوفد النسائي متاعب السفر والوصول الى المحافظة، مؤكدين ان قيادة إنتقالي شبوة تولي إهتمام كبير لقطاع المرأة في المحافظة*

من جانبها عبرت رئيسة اللجنة العليا للمرأة الجنوبية عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة الى شبوة بعد تحقيق الانتصارات الجنوبية التي شهدتها مؤخراً

وأكدت الدكتورة نجوى أن إنطلاقة عمل لجنة المراة ستكون من شبوة تلبية لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي

وأكدت على اهمية تعزيز دور المراة وتوعيتها ونبذ العنف والمناطقية وأن يكون للمرأة في المحافظة دور محوري ومؤثر في المجتمع.

وكشفت عن دعم كبير لقطاع المرأة يوليه المجلس الإنتقالي الجنوبي في كثير من المجالات المتعلقة بقطاع المرأة

حضر اللقاء محمد باقطيان نائب مدير إدارة الشهداء والجرحى في المجلس الانتقالي بالمحافظة،