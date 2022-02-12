معارك عنيفة شرقي مدينة حرض ومقاتلات التحالف تستهدف آليات وتعزيزات حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - تتواصل المعارك العنيفة، بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى، في الجبهة الشرقية من مدينة حرض، شمالي غرب اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في تاسع أيام العملية الاعتراضية لتحرير مدينة حرض.

وأضافت أن مليشيا الحوثي هاجمت بأنساق بشرية متتالية وبغطاء قصف مدفعي مكثف من شرق المدينة عبر خط الحوثلة المؤدي إلى مدينة حرض بهدف اختراق مواقع الجيش واستعادة المواقع التي خسرتها خلال الايام الماضية.



وأكدت المصادر أن قوات الجيش تتصدى للهجمات الحوثية باستبسال وتُكبّد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بمشاركة سلاح المدفعية وبإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية.



وأكدت المصادر أن المعارك المستمرة أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات ميدانية رفيعة، مشيرة إلى أن مدفعية الجيش استهدفت طقم حوثي جنوبي حرض ومصرع كل من كانوا على متنه.



في الأثناء استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية شرق الحصنين، كما استهدفت مدرعة ومقاتلين حوثيين شرق المدينة، فيما استهدفت غارة ثالثة دبابة وسط مدينة حرض.



في المقابل أطلقت مليشيا الحوثي صاروخ باليستي على الأحياء المحررة من غرب مدينة حرض.



وتتواصل العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش بإسناد من التحالف في الرابع من فبراير الجاري، لتحرير مدينة حرض، تمكنت خلالها من تحرير ما نسبته 80% من مدينة حرض الاستراتيجية، بمافي ذلك المعسكرات الاستراتيجية المحيطة بها وتأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي حجة والحديدة بمسافة 70 كيلو متر، حسب المتحدث باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي.

