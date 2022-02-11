الحكومة اليمنية تعلن بدء تأهيل طرق بـ عدن.. وإزالة الكثبان الرملية في الطرقات الدولية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، بدء الاستعدادات لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الطريق الممتد من جولة سوزوكي بمديرية المنصورة إلى جولة الرحاب بمديرية خورمكسر، في عدن بطول 5.24 كم، بتكلفة مليار و 846 مليون ريال.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي - عدن، سلم مواقع المشاريع الموزعة على ثلاث جهات منفذة، وذلك ضمن خطط الصندوق للعام الجاري 2022م التي تشمل عدد من مشاريع تأهيل الطرقات في مديريات عدن.



وأوضحت أن المؤسسة العامة للطرق والجسور، تواصل حاليا، أعمال إزالة الكثبان الرملية للحد من الحوادث المرورية في عدد من الطرقات الدولية الممتدة بين محافظتي عدن وأبين، ومن زنجبار مرورا بشقرة وصولا إلى أحور في أبين، وبين منطقة عمران في عدن والمخا، وذلك بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور.



وأفاد مشرف صيانة الطرقات بصندوق صيانة الطرق والجسور المهندس عباس صالح، أن مسار عملية إزالة الكثبان الرملية بين عدن وأبين بدأت من جولة المجاري بمديرية خورمكسر في عدن وصولا إلى نقطة دوفس في أبين، بطول نحو 50 كم، وأن الفرق العاملة والمعدات تنجز خلال 8 ساعات في اليوم رفع نحو 3 آلاف متر مكعب من الرمال.

