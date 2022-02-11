رئيس الحكومة: كل المؤشرات تؤكد أن ميليشا الحوثي مدعومة من إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 فبراير 2022

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، إن كل المؤشرات تؤكد أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اختارت "التصعيد السافر"، وذلك في سياق تعليقه على هجومها المسير الذي استهدف أمس مطار أبها الدولي.



وأضاف رئيس الحكومة اليمنية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن كل المؤشرات تؤكد أن ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد السافر، ولا ترى الجماعة ومن ورائها إيران السلام كخيار في تحدٍّ صريح للجهود الدولية، مؤكدا أن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المطارات المدنية والمدنيين وآخرها مطار أبها يضعنا ومعنا التحالف أمام مسؤولية إنهاء هذا التهديد الخطير للاستقرار وأمن المنطقة العربية.

وأبدى رئيس الوزراء اليمني إحباطه من المواقف الدولية التي وصفها بـ"المتواضعة" تجاه تكرار هذا السلوك الإرهابي للحوثيين، مضيفا أن استهداف مطار أبها ليس مجرد جريمة تكررها ميليشيا الحوثي، وليس فقط استمرارا لسلوك ميليشيات إيران في العبث بأمن المنطقة، ولكنه أيضا نتيجة للإدانات المتواضعة للإرهاب الفاشي للحوثيين والمتطرفين في المنطقة.

واختتم "هنا تصدق المقولات من قبيل (من لا يعاقب الإرهاب فإنه يأمر بصنعه)".

يأتي هذا بعدما أصيب 12 شخصاً بجروح إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها، وفق تحالف دعم الشرعية.