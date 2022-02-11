عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تدين إرهاب الحوثي على مطار أبها السعودي

الجمعة 11 فبراير 2022

الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي على مطار أبها السعودي الذي أدى لإصابات بين المدنيين.



وقالت الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن مليشيات الحوثي تتبع نمطا خطيرا من الإجراءات التعسفية والعداونية المتزايدة.

وأضافت: "هجمات مليشيات الحوثي تلحق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية وتقوض الجهود الدولية للتوصل لحل سلمي في اليمن".

وفي وقت سابق، أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة أبها السعودية.

وأضاف: "ملتزمون بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات مليشيات الحوثي".

والخميس، أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود بمسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع 12 إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي أن المصابين هم اثنان من المواطنين السعوديين و4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و3 مقيمين من نيبال، وفلبيني وسيريلانكي وهندي.

كما نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات، بحسب المالكي.

وأضاف أن "هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب".

وأشار إلى أن المحاولة العدائية "تؤكد نهج المليشيات العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية للمليشيات المدعومة من إيران والتجاوزات غير الأخلاقية ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".