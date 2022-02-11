عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء ينتقد الإدانات المتواضعة لإرهاب الحوثي

الجمعة 11 فبراير 2022

الخليج 365

انتقد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الإدانات الدولية "المتواضعة" لهجمات وانتهاكات مليشيات الحوثيين سواء بالداخل أو الخارج.



وندد عبدالملك، في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر الجمعة، باستهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها، وأوضح أنها "ليست مجرد جريمة يكررها الانقلابيون".

كما "ليست فقط استمرار لسلوك مليشيات إيران في العبث بأمن المنطقة ولكنها أيضا نتيجة للإدانات المتواضعة للإرهاب الفاشي للحوثيين والمتطرفين في المنطقة"، وفق رئيس الحكومة اليمنية.

واستدرك بالقول: "وهنا تصدق المقولات من قبيل من لا يعاقب الإرهاب فإنه يأمر بصنعه"، في إشارة إلى أن التراخي الدولي تجاه الإرهاب الحوثي أصبح يشجعه على التمادي.

وأوضح عبدالملك أن كل المؤشرات تؤكد أن مليشيا الحوثي اختارت التصعيد السافر، ولا ترى المليشيات ومن ورائها إيران السلام كخيار في تحد صريح للجهود الدولية.

واعتبر أن استمرار استهداف المطارات المدنية والمدنيين وآخرها مطار أبها يضعنا ومعنا التحالف العربي بقيادة السعودية "أمام مسؤولية إنهاء هذا التهديد الخطير للاستقرار وأمن المنطقة العربية".

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق، الخميس، أن الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولة عمل عدائي عابر للحدود بمسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا من جنسيات مختلفة.