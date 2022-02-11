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في ظل أزمة خانقة.. اندلاع حريق هائل في مخزن للمشتقات النفطية بصنعاء

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المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق هائل في ساعات متأخرة من مساء الخميس داخل مستودع لتخزين وقود السوق السوداء، في العاصمة صنعاء في الوقت الذي تشهد فيه المدينة أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ منتصف يناير الماضي وحتى اللحظة.
 
وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن حريق هائل نشب في مستودع لتخزين المشتقات النفطية، بشارع خولان جنوب العاصمة صنعاء مما أدى إلى حدوث اضرار مادية كبيرة في الممتلكات القريبة، وتمدد الحريق إلى الشارع المقابل".
 
ووفقاً للمصادر فإن اندلاع الحريق أعقبه انفجارات عنيفة هزت أحياء شراع خولان يُعتقد أنها ناتجة عن انفجارات في اسطوانات الغاز المنزلي".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية وانتشار للسوق السوداء في الشوارع والأحياء السكنية ووصول سعر البترول إلى نحو 28 ألف ريال يمني خلال الأسابيع القليلة الماضية.
 
يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت خلال السنوات الماضية إلى افتعال الأزمات ورفع أسعار المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم تحت خط الفقر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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