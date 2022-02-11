عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد عمليات الفجر.. تقدمات نوعية لألوية اليمن السعيد بصعدة

الجمعة 11 فبراير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تقدمات نوعية لألوية اليمن السعيد بعد انطلاق العمليات فجر الخميس في محافظة صعدة.



وقال التحالف إن ألوية اليمن السعيد تم تجهيزها ودعمها من التحالف بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية.

ومنذ أيام، تدور معارك عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، الأمر الذي كبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة.

وتحاول مليشيات الحوثي تحقيق اختراق في خطوط التماس بقطاع الحيمة جنوب الحديدة لكنها تواجه مقاومة عنيفة من القوات المشتركة.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض.