رويترز: واشنطن قد تستخدم نظام كشف مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - تناقش واشنطن في إطار البنتاغون الاحتياجات اللازمة لاستخدام نظام الرقابة الأمريكية لكشف مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، والتي كثفت من هجماتها على الإمارات والسعودية مؤخراً.



ستساعد الولايات المتحدة الإمارات في تجديد صواريخها الاعتراضية التي تستخدمها لإسقاط الصواريخ القادمة بعد سلسلة من الهجمات غير المسبوقة للحوثيين في ​​اليمن، بحسب ما كشفه الجنرال الأمريكي الذي يشرف على عمليات الشرق الأوسط لوكالة رويترز.



وفي الأسابيع الأخيرة، شن الحوثيون المتحالفون مع إيران سلسلة من الضربات الفاشلة إلى حد كبير على أهداف إماراتية أدت إلى إطلاق دفاعات جوية إماراتية وأمريكية، بل وشهدت وجود القوات الأمريكية المتمركزة هناك لفترة وجيزة.



وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في مقابلة بعد رحلة إلى أبو ظبي في وقت سابق من هذا الأسبوع: "سنساعد في تجديد صواريخ الاعتراض وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها".



ولم يقدم ماكنزي مزيدًا من التفاصيل.



وقال مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإمارات طلبت بشكل خاص من الولايات المتحدة تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، بما في ذلك نظام ثاد وباتريوت.



ستكون الخطوة الأمريكية الأخيرة إضافة إلى إعلان البنتاغون الأسبوع الماضي عن نشر مدمرة صاروخية موجهة وطائرات مقاتلة أمريكية متطورة من طراز F-22 في الإمارات العربية المتحدة، كما ستركز بشكل وثيق على الدعم الدفاعي، وسط معارضة شديدة للحرب في اليمن بين العديد من المشرعين في الكونجرس بسبب مقتل المدنيين.



وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وتسبب في أزمة إنسانية.



وسلطت هجمات الحوثيين الضوء على الجهود غير الناجحة حتى الآن التي تقودها الأمم المتحدة للتوسط في إنهاء الحرب في اليمن، والتي منذ عام 2015 تضع الحوثيين في مواجهة تحالف عسكري بقيادة السعودية يضم الإمارات.



وأقر ماكنزي، الذي أعرب أيضًا عن قلقه بشأن هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، بأن الولايات المتحدة تواجه قيودًا كبيرة على قدرة المراقبة الأمريكية على اليمن، مشيرًا إلى حجمها.



وقال ماكنزي: "نحن محدودون للغاية فيما يتعلق بالاستخبارات والمراقبة والاستطلاع فيما يتعلق باليمن، من الصعب رؤية اليمن"، مستخدمًا اختصارًا للمخابرات العسكرية متعلق بقدرات المراقبة والاستطلاع، والتي تشمل الطائرات بدون طيار.



وقال: "إنها دولة كبيرة، وعليك اتخاذ قرارات بشأن الأولويات".



يقول الخبراء إنه قد يكون من الصعب مساعدة الحلفاء على اكتشاف وتدمير مواقع إطلاق الحوثيين دون وجود نظام معلومات المخابرات والأمن (ISR) المناسب، لا سيما عند التعامل مع قاذفات صواريخ متنقلة.



وإدراكًا منهم لأهميتها، يستهدف الحوثيون الطائرات الأمريكية بطائرات بدون طيار، وقد أسقط الحوثيون طائرتين بدون طيار تديرهما الولايات المتحدة منذ أن تولى ماكنزي القيادة في مارس 2019، كما أسقطوا المزيد من الطائرات بدون طيار التي يديرها الحلفاء الإقليميون.



مع احتدام التوترات في جميع أنحاء العالم، من كوريا الشمالية إلى أوكرانيا، يتعين على البنتاغون التعامل مع الأولويات المتنافسة لموارد ISR، والتي تشمل أيضًا صور الأقمار الصناعية.



وقال ماكنزي "أتواصل مع شركائنا حيث نحن مع اليمن. أتواصل مع وزير (الدفاع الأمريكي) طوال الوقت بشأن الموارد التي نحتاجها"، دون تحديد أي طلب محدد، لذلك فهو حوار مستفيض يجري داخل وزارة الدفاع".



ورفض ماكنزي التكهن بما إذا كان البنتاغون قد يخصص مزيدا من خدمات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) لليمن، قائلا: "كل شيء ممكن".