حجة.. مقتل شاب داخل محل تجاري بانفجار قنبلة يدوية وضعت له وسط قات 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل، شاب في الثلاثينات من عمره، أمس الأربعاء، بانفجار قنبلة يدوية وضعت له عن طريق الخديعة، وسط علاقية قات، أثناء أداء عمله في محله التجاري، بمدينة حجة، غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب أنور طه الشجاع، من أهالي وادي الدور، بمديرية العدين، محافظة إب، قتل بانفجار قنبلة يدوية وضعت له وسط علاقية قات، بعدما أعطاها له سائق دراجة نارية.

وأوضحت المصادر، أن سائق الدراجة النارية، أعطى المجني عليه (قات)، لكي يعطيها لصاحب العمارة المستأجر منه أخيه، مشيرا إلى أن المجني عليه، اتصل بصاحب العمارة يدعى شرف حاتم، وقال له صاحب متر وضع لك قات عندي.

وأضافت المصادر، أن صاحب العمارة، ابلغ المجني عليه أنور بأن يفتح العلاقية القات لكي يأخذ له نصف الكمية، وفور قيام المجني عليه بفتح العلاقية انفجرت القنبلة التي وضعت سرا وسط علاقية القات، ما أدى إلى مقتله على الفور، وتناثر أشلائه وسط محله التجاري.

