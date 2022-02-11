 السقطري يبحث مع السفير آل جابر مشاريع البرنامج السعودي في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الزراعة والري و الثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم الخميس، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا ، محمد سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية و إعمار اليمن، في مقر البرنامج بالعاصمة السعودية الرياض.



وبحث اللقاء، مجالات الدعم و التعاون ذات الإهتمام المشترك ، والمشاريع الممولة من البرنامج السعودي في اليمن، لاسيما في القطاعين الزراعي والسمكي.

وأشاد الوزير السقطري، بجهود السفير آل جابر، المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وحرصه الشديد على دعم وتنفيذ العديد من مشاريع التنمية والإعمار في مختلف القطاعات الحيوية في بلادنا ، مثمنا دور البرنامج السعودي واهتمام قيادته بالمشاريع الحيوية، لاسيما تلك المشاريع التنموية المستدامة الخاصة بالقطاعين الزراعي والسمكي، التي ستنعكس آثارها إيجابا في الأمن الغذائي للمواطنين و يعود بالنفع لشريحتي الصيادين والمزارعين بالذات والتي توليها قيادة الوزارة الأهتمام والأولوية بتنفيذها .

من جانبه، رحب السفير محمد آل جابر، بالوزير السقطري وزيارته لمقر البرنامج، مؤكدا على استمرار البرنامج السعودي في تقديم كافة أوجه الدعم وتنفيذ المشاريع الحيوية في القطاعين الزراعي والسمكي خاصة ومختلف المشاريع في القطاعات الأخرى . وأبدى السفير آل جابر استعدادهم في البرنامج على دعم المشاريع التي تم طرحها من قبل الوزير السقطري.