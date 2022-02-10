وزارة التعليم العالي تقر إيقاف برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الخميس، أنها أقرت إيقاف كافة برامج الدبلومات (بعد الثانوية) في مختلف الجامعات الحكومية .



جاء ذلك في مذكرة موجهة لرؤساء الجامعات الحكومية نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وقالت المذكرة، إن هذا القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بخصوص تقييم برامج الدبلومات (بعد الثانوية) في الجامعات الحكومية، والتي أوصت بإيقاف كافة تلك البرامج في الجامعات الحكومية، كونها تتطابق مع برامج الدبلومات المهنية والتقنية في معاهد التعليم الفني وكليات المجتمع.



وشددت الوزارة في مذكرتها على الالتزام بقرار إيقاف كافة برامج الدبلومات المهنية والتقنية ابتداء من العام 2023/2022، مشيرة إلى أن التصديق على الشهادات السابقة لهذه البرامج سيتم عبر قطاع التعليم الفني في الوزارة.

