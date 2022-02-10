وكيل وزارة التعليم العالي يطلع على مسار البرامج التعليمية في جامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الاستاذ الدكتور خالد باسليم، اليوم، على مسار البرامج التعليمية وشؤون الكليات واحتياجات العملية التعليمية بجامعة سيئون.



وناقش وكيل وزارة التعليم العالي مع رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد الكثيري، سير العملية التعليمية في الجامعة في مختلف كلياتها واقسامها واحتياجاتها لتحقيق مخرجات أفضل وفق توجّهات الوزارة.

وأكد الدكتور الكثيري ، ان الجامعة تسير بخطى حثيثة وأن العام الدراسي الحالي يسير بشكل جيد رغم كلّ الظروف والصعوبات وذلك بفضل جهود وتكاتف أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

إلى ذلك إطلع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على سير العملية التعليمية في كلية التعليم المفتوح والتعرّف عن كثب على الضوابط والمعايير والاعتبارات الخاصة لعملية التعليم عن بُعد..مشيداً بالخطوات المتقدمة التي خطتها جامعة سيئون.