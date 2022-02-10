وزير التخطيط يبحث مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوجه التعاون والتنسيق المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بياتريس اوكسلي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية.



وتطرق اللقاء بمشاركة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيلة وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، إلى عدد من القضايا المتصلة بتدخلات وبرامج الصليب الأحمر في مجالات تقديم العون والمساعدة لليمنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني وملف الأسرى وغيرها من الجوانب والمجالات.

وجدد الوزير باذيب، حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة التي من شأنها المساهمة بمساعدة بعثة الصليب الأحمر بأداء مهامها بالشكل المطلوب ..مشيداً بأدوارها في خدمة أبناء الشعب اليمني بمختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.

وأكد وزير التخطيط، تطلع الحكومة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم وتعزيز الجهود التنموية والمساهمة في تخفيف معاناة مختلف فئات وشرائح المجتمع جراء الحرب في البلاد ..مشدداً على ضرورة تنفيذ التدخلات والبرامج المختلفة وفقاً للأولويات والمناطق المستهدفة الأشد احتياجا.

من جهتها، استعرضت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تدخلات ومجالات عمل اللجنة والهادفة إلى حماية المدنيين وتقديم الخدمات لهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني والالتزام بالحياد وعدم الانحياز ..مجددة تأكيدها على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة لليمن واليمنيين.

وعلى صعيد آخر، ناقش لقاء عقد في عدن، اليوم، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، مشاريع منظمة كيمونكس في اليمن، خلال المرحلة المقبلة.

وركز اللقاء بمشاركة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيلة وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ورئيسة منظمة كيمونكس في اليمن الدكتورة جميلة رجاء، على خطط ومشاريع المنظمة بمجالات حل النزاعات وتحقيق السلام في المجتمع بمحافظات شبوة ومأرب وتعز والحديدة.