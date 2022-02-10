البحرين تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مطار أبها السعودي، مما أدى إلى إصابات للمدنيين من العاملين والمسافرين.



ووصفت الوزارة في بيان هذا الهجوم بأنه "عمل إرهابي آثم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت وزارة الخارجية وقوف البحرين مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأشادت بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها.

ودعت إلى تضافر جهود المجتمع الدولي ووضع حد لهذه الأعمال الإرهابية الغادرة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود بمسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا من جنسيات مختلفة.