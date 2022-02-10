البرلمان العربي يؤكد أن استهداف مطار أبها جريمة حرب مكتملة الأركان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان البرلمان العربي، اليوم الخميس، استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيّرة مفخخة بدون طيار، الأمر الذي يهدد حياة مئات المسافرين للخطر، واصفاً هذا العمل بـ"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".



ووفقاً لصحيفة "الرياض"، أكد البرلمان العربي أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالباً بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية، عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددا تأكيده على وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانا، ومؤكدا ثقته في قدرة المملكة على تجاوز كافة الأزمات بعزم واقتدار.