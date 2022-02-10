الملك سلمان يؤكد حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.



وأشار الملك سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الامريكي جوزيف بايدن، إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله..مثمنًا ما أبداه الرئيس الاميركي من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وجدد خادم الحرمين الشريفين، دعم المملكة لجهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة..مؤكدًا في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.

وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها..منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.