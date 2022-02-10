التحالف العربي يعترض مسيرة حوثية تجاه مطار أبها وإصابة 4 مدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي".



وقال التحالف العربي، بقيادة السعودية، في بيان، إن "شظايا اعتراض الطائرة المسيّرة سقطت بمحيط المطار".

وأضاف التحالف أن "التقرير أولي أفاد بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين".

وأشار التحالف إلى أنه "سيتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

وكان التحالف أعلن، الأربعاء، بدء عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض.