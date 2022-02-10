السقطري يبحث مع القائم بأعمال السفير الياباني دعم القطاعين الزراعي والسمكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، امس، مع القائم بأعمال السفير الياباني لدى اليمن كازوهيرو هيغاشي، التعاون بين البلدين وأوجه الدعم في القطاعين الزراعي و السمكي.



وتطرق اللقاء الى جملة من الموضوعات ذات الصلة بالدراسات ومجالات الأبحاث السمكية و الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بالإضافة الى السدود وقنوات الري وآبار المياه الجوفية.

واكد السقطري، أهمية التدخلات من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي،منها مدخلات الانتاج الزراعي مثل البذور المحسنة وشبكات الري الحديثة والمعدات الزراعية ومختبرات الجودة وبناء القدرات، مؤكداً على أهمية توسيع أوجه الدعم ومجالات التعاون المشترك و تبادل الخبرات .

من جانبه،اوضح القائم بأعمال السفير الياباني، أن حكومة بلاده تقف إلى جانب حكومة وشعب اليمن وستستمر في دعمه عبر المنظمات الدولية للأمم المتحدة من خلال المشاريع المستدامة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكي غازي لحمر.