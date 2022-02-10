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لغرض البيع.. عصابة تسرق خطوط الهاتف الثابت شرقي إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - تعرضت خطوط الهاتف الثابت للسطو من قبل عصابة في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن عصابة قامت بسرقة خطوط الهاتف والانترنت، في منطقة وادي الشناسي بمديرية بعدان (شرق)، بغرض المتاجرة بمادة النحاس.
 
وأوضحت المصادر أن العصابة المكونة من عدة أشخاص قامت بسرقة مئات الأمتار من الخطوط في عملية لاقت استهجان كبير من المواطنين الذين نددوا بصمت الجهات المختصة والتواطؤ في ملاحقتهم.
 
وأكدت المصادر أن خدمات التلفون الأرضي والانترنت انقطعت عن عشرات القرى في المديرية جراء العملية التخريبية المنظمة.
 
وخلال سنوات الحرب ازدهرت في المحافظة المتاجرة بأسلاك (النحاس) من شبكات الهاتف والكهرباء عبر عصابات منظمة في ظل تواطؤ من سلطات مليشيا الحوثي الإنقلابية.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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