36 شخصا لقوا حتفهم بألغام مليشيا الحوثي خلال يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استشهد 36 مدنيا ومن فرق نزع الألغام نتيجة ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية خلال شهر يناير الماضي.



وأوضح المرصد اليمني للألغام، الذي يعنى بتوثيق ضحايا الألغام ومخلفات الحرب في اليمن، ان شهر يناير الماضي "كان مأساويا على المدنيين وعلى الفرق الهندسية حيث سقط 36 قتيلا و37 جريحا نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون".

وبحسب المرصد، فقد تم توثيق استشهاد 30 مدنيا بينهم أطفال معظمهم في شبوة ثم الحديدة، مأرب والجوف، وإصابة نحو 35 آخرين من المدنيين بعدد من المحافظات.

كما تم تسجيل استشهاد 6 عاملين في نزع الألغام واصابة 2 آخرين أثناء تأديتهم عملهم بمديرية حيس الحديدة وفي محافظة شبوة و حريب بمحافظة مأرب.

وخلال الفترة ذاتها، سجل مرصد الألغام سقوط خسائر مادية بسبب حوادث ألغام مليشيا الحوثي منها تدمير وإعطاب 5 مركبات مدنية، و 3 دراجات نارية، ونفوق حوالي 25 رأسا من الماشية.