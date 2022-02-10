شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يصد هجوم ميليشيا الحوثي على جبهة الملاحيط بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات اللواء الثالث عاصفة التابعة لألوية اليمن السعيد امس من صد هجوم لمليشيات الحوثي الانقلاببة على مواقع الجيش الوطني في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة .



وقال للواء محمد العجابي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مليشيات الحوثي الارهابية حاولت استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة "المدافن" بجبهة الملاحيط بمحور صعدة في وقت سابق من هذا السبوع دون جدوى، مشيراً ان قوات الجيش الوطني كبدتها الكثير من الخسائر في الارواح والعتاد.

وأضاف ان مدفعية الجيش الوطني مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات التي كانت تحاول اسناد المجاميع المهاجمة.