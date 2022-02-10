عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يستهدف مصادر تهديد ومخازن أسلحة حوثية بصنعاء

الخميس 10 فبراير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، بدء عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء.



وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم، تنفيذ 26 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف، في بيان، أن العمليات أسفرت عن تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.