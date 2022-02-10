لرفضه دفع جبايات بالقوة.. مليشيا الحوثي تعتدي على رجل أعمال بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض رجل الأعمال اليمني علي أحمد الكبوس، الأربعاء، للاعتداء بالضرب من قبل مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي، بالعاصمة صنعاء؛ لرفضه دفع أموال لدعم مقاتليهم بالقوة.

وقالت مصادر محلية، إن رجل الأعمال الكبوس، تعرض للاعتداء المبرح من قبل مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي، حتى سالت الدماء من رأسه؛ بعد محاولة إجباره دفع اموال بطريقة همجية لكنه رفض؛ ما دفعهم للاعتداء عليه.

يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه رجال الأعمال في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية للاعتداءات والابتزازات بشكل مستمر، فضلا عن تعرضهم لأحكام جائرة للوصول إلى أموالهم بطريقة غير قانونية.

وتفرض المليشيا على التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها أموال باهضة لدعم ما يسمونه بـ"المجهود الحربي".