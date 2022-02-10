عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض يبدأ خطوات إعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

الخميس 10 فبراير 2022

الخليج 365

عقد البيت الأبيض، اجتماعًا لمناقشة إمكانية إعادة تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية.



ونقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مصادر، أن "مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أكثر انفتاحاً لإعادة تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية".

وأوضحت المصادر لـ"أكسيوس"، أن "البيت الأبيض عقد الجمعة الماضي، اجتماعا مشتركا بين الوكالات لمناقشة إمكانية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأشارت إلى أن "مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أكثر انفتاحًا على إعادة تسمية الحوثيين منظمة إرهابية"، وتدعم وزارة الخارجية استهداف قادة حوثيين بعقوبات، بحسب المصادر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أكد، الخميس الماضي، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تتوانى عن استخدام العقوبات والتصنيفات ضد قادة أو كيانات الحوثيين المتورطين في هجمات ضد المدنيين أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن "بايدن قال بالفعل إن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قيد النظر".