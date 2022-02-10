عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن للملك سلمان: ملتزمون بدعم السعودية ضد هجمات الحوثي

الخميس 10 فبراير 2022

الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، التزام بلاده بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات مليشيات الحوثي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات الإيرانية التي يشنها الحوثيون ضد أهداف مدنية في السعودية.

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات، والدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى التزامه بضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي، وأطلع الملك على المحادثات متعددة الأطراف الجارية لإعادة فرض القيود على برنامج إيران النووي.

وناقش الجانبان قضايا الشرق الأوسط والتطورات أوروبا، واتفقا على أن استمرار التنسيق بشكل وثيق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

من جانبه، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمنًا ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها.

وثمن أيضاً موقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيرًا إلى جهود السعودية المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.