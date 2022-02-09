عودة خدمة الانترنت إلى 4 محافظات شرقية بعد انقطاع لمدة يوم كامل

عادت خدمة الانترنت، اليوم الاربعاء، إلى أربع محافظات يمنية (شرقي البلاد)، وذلك بعد انقطاع دام لمدة 24 ساعة.



وقال مواطنون ومستخدمون في محافظات (حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف) إن خدمة الإنترنت عادت إلى الخدمة بعد إصلاح القطع في كابل الألياف الضوئية.



وصباح أمس الثلاثاء، انقطعت خدمة الانترنت عن المحافظات المذكورة، وذلك بعد عمل تخريبي حدث بين حصوين والغيضة في منطقة نشطون، حسب مصدر في اتصالات المهرة.



ويتسبب انقطاع الانترنت بشكل متكرر إلى تعثر كبير في أعمال المواطنين ومصالحهم.

