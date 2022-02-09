تستوعبان 900 طالب.. افتتاح مدرستين في مخيم السويداء للنازحين شمال مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ومعه الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف باليمن فيلب دواميل، اليوم الأربعاء، مدرستين أساسيتين في مخيم السويداء للنازحين شمال مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن المدرسة الأولى تتكون من 10 فصول وتستوعب (600) طالب وطالبة، فيما تتكون المدرسة الثانية من 6 فصول وتستوعب أكثر من 300 طالب وطالبة من النازحين في مخيم السويداء بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وأشاد العباب بمساهمة منظمة اليونيسيف في دعم قطاع التعليم في هذه المرحلة الاستثنائية وتوفير فصول دراسية مؤقتة في مخيمات وتجمعات النازحين ليتمكن الطلاب من مواصلة تعليمهم.



فيما عبر ممثل منظمة اليونيسيف عن سعادته لافتتاح المدرستين كحلول مؤقتة تمكن الأطفال النازحين من مواصلة تعليمهم في مخيماتهم، مشيرا إلى أن المنظمة تسلمت اليوم من السلطة المحلية مواقع لتشييد مدارس بديلة تضم (45) فصلا دراسيا مؤقتا مع ملحقاتها للنازحين في مخيم السميا بمديرية الوادي.



يشار إلى أن محافظة مأرب تحتضن قرابة مليوني نازح في مخيمات منتشرة في أطراف المدينة الصحراوية وذلك بعد أن أجبرتهم مليشيات الحوثي الإيرانية على الهجرة من منازلهم وقرأهم في أطراف المحافظة ومحافظات أخرى.

