شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعلن حصيلة عملياته في مأرب وحجة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، تنفيذ 26 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.



وأضاف التحالف، في بيان، أن "العمليات أسفرت عن تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات".

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.