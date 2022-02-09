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التحالف العربي يعلن حصيلة عملياته في مأرب وحجة خلال 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

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أعلن التحالف العربي بقيادة ، الأربعاء، تنفيذ 26 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

 

وأضاف التحالف، في بيان، أن "العمليات أسفرت عن تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات".

 

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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