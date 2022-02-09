شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة توعوية للوقاية من إنتشار الحميات بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء بسيئون اليوم، حملة توعوية للوقاية من إنتشار الحميات بالشراكة مع إتحاد نساء اليمن ومؤسسة الإمام الشافعي، بدعم من مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل.



وأشاد وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بتنظيم الحملة التوعوية وإختيار شريحة النساء لدورهن الكبير في نشر الوعي بين أوساط المجتمعات ، لافتا أن الى أهمية إيصال المعلومة الصحية في ظل إنتشار العديد من الحميات.