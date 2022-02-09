لجنة التحقيق توثق شهادات مواطنين تعرضوا للانتهاكات في ابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وثق فريق تابع للجنة الوطنية للتحقيق، شهادات وافادات عدد ممن تعرضوا للانتهاكات في مناطق مختلفة بمديريتي مودية ولودر بمحافظة ابين.



كما تسلم الفريق وفحص عدد من الوثائق والصور المتعلقة بصحة ودقة معلومات تلك الحوادث التي أضرت بالحقوق الأساسية للمواطنين منها الحق في الحياه والسلامة الجسدية والسكن والامن والعيش الكريم.

وكان فريق لجنة التحقيق اطلع على اهم انتهاكات حقوق الانسان التي تعرض لها المواطنين ومنها الدمار الذي طال الاحياء والمنازل والمنشئات المدنية والتعليمية والصحية بقذائف الهاون، إضافة الى الألغام التي زرعت في فترات مختلفة وأدت لمقتل واصابة عدد من المواطنين واستمع الى عدد من ضحايا القنص في قرى مختلفة من المديريتين منها الحضن ومهيدان وعكد، والتي تتعرض حتى اليوم لسقوط مقذوفات مختلفة من مرتفعات ثرة.