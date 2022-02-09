وزير الخارجية يتسلم خطاب اعتماد ممثل برنامج الاغذية العالمي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، خطاب اعتماد الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد راجان.



وخلال اللقاء جرى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز عمل البرنامج لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، واستمرار حربها العبثية خدمة للأجندات الخارجية.

حيث تطرق بن مبارك الى آلية عمل برنامج الأغذية العالمي، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق الغايات المشتركة، والمتمثلة في مساعدة الفئات الأكثر ضعفا، وزيادة عدد المستفيدين، بالإضافة الى تعزيز أدوات الرقابة والتفتيش لدى البرنامج، لضبط آلية توزيع المساعدات والتأكد من صلاحيتها، وبما يساعد في إيصال المساعدات الغذائية الى مستحقيها بدقة و شفافية.

واشار الى ضرورة تكاتف الجهود لحشد الموارد اللازمة، من اجل تغطية العجز في تمويل خطة البرنامج الإستراتيجية 2019-2022، لضمان عدم تخفيض المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج.

كما استعرض المستجدات على الساحة الوطنية، في ظل استمرار المليشيات الحوثية في غيها وحربها الدموية على الشعب اليمني، ونهبها لمقدرات الدولة، دون اكتراث بما سببته من أزمة إنسانية، لافتا الى ضرورة التصدي بحزم، للضغوط والابتزازات التي تمارسها مليشيا الحوثي للتأثير على عمل برنامج الأغذية العالمي ومشاريعه، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبما يكفل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون تدخلات المليشيات الحوثية.

من جانبه، اشاد الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي بالدعم والتسهيلات المقدمة من الحكومة اليمنية للبرنامج، مؤكدا أنه سيقوم ببذل كافة الجهود لما فيه خدمة الشعب اليمني، للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها، والعمل على تقديم المساعدات لمستحقيها في مختلف المناطق اليمنية.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية لشؤون ديوان عام الوزارة السفير جمال عوض.