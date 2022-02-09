إب..مسلحون حوثيون يطلقون النار على "مضطرب نفسياً" طالبهم بالرحيل من المحافظة

أطلق مسلحون حوثيون في محافظة إب (وسط اليمن)، النار على شاب يعاني من اضطرابات نفسية، ماأدى إلى إصابته بإصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى.



وقالت مصادر محلية، إن شاب يعاني من اضطراب نفسي يُدعى ( محمد علي محمد ناجي عقيل) أصيب برصاص مسلحين حوثيين أطلقوا عليه النار، أمس الثلاثاء في مدينة إب، بعد مطالبته لهم بمغادرة جامع البر والمحافظة التي تحتلها بالقوة.



وأوضحت المصادر أن عقيل، مر من أمام جامع البر، ووجد عناصر حوثية، فطالبهم بترك الجامع والرحيل من المحافظة، ليتم مطاردته من أمام الجامع من قبل عناصر حوثية، حتى أمام مختبرات "الرواد" في شارع العدين المجاور، وأطلقوا عليه النار بشكل مباشر أدى إلى إصابته في ظهره إصابة خطرة.



المصادر أشارت إلى إصابة مواطن آخر يدعى الحاج "محمد عائض الصلاحي"، صادف وجوده أثناء إطلاق النار، ونقل مع المصاب الثاني إلى المستشفى لتلقي العلاج.



يذكر أن مليشيا الحوثي، سيطرت على جامع البر أكبر مساجد مدينة إب وسيطرت على جوامع أخرى عدة، وحولوها إلى منابر ومنصات لنشر أفكارهم الطائفية، وسط رفض مجتمعي واسع، في حين تواصل فيه انتهاكاتها الواسعة بحق المدنيين.

