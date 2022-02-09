رئيس الوزراء يعقد اجتماع مشترك لمناقشة الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة وبشكل عاجل لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مع حل الإشكالات التي تسببت في الاختناقات التموينية التي حدثت مؤخرا في هذه المواد الحيوية، وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن.



وناقش رئيس الوزراء في اجتماع مشترك عقده مع قيادة وزارة النفط والمعادن والبنك المركزي اليمني والشركة اليمنية للنفط وشركة مصافي عدن، الوضع التمويني للمشتقات النفطية والأسباب التي أدت الى حدوث الاختناقات الأخيرة والاليات المعدة لمواجهتها، وما تم اتخاذه من تدابير لحلها.. وشدد بهذا الخصوص على التسريع بتنفيذ الالية المعدة لمواجهة أزمة المشتقات النفطية، وضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات، وبما يساعد على تفعيل استعادة دورها، تحت اشراف الحكومة ووزارة النفط.

وتطرق الاجتماع الى مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية، إضافة الى استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ القرار، وضرورة العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة منه لتوفير احتياجات المواطنين من هذه المواد الحيوية، و تعزيز إيرادات الدولة و الحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وأوضح وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، ان ازمة المشتقات النفطية في طريقها للانفراج مع وصول عدد من السفن ووجود آلية عاجلة لسرعة توزيعها على المحطات.. مشيرا الى ان ازمة الغاز المنزلي أيضا تم حلها بعد تجاوز إشكالات حدثت وادت الى تأخر وصول قاطرات الغاز.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثه.