الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين يدين هجوم الحوثيين على الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، أعرب خلاله عن إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.



وأكد الرئيس الفلبيني خلال الاتصال أن هذه الاعتداءات الإجرامية تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن بلاده ودعمها دولة الإمارات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، معرباً عن تمنياته دوام الأمن والاستقرار والازدهار للإمارات وشعبها.

كما أعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى المؤسسات الصحية في بلاده لتعزيز قدراتها وجهودها في مواجهة جائحة «كورونا»، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون بين الفلبين ودولة الإمارات في مختلف القطاعات. وبحث سموه والرئيس الفلبيني علاقات البلدين وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمبادرة الرئيس الفلبيني وما أبداه من مشاعر تعبر عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات متمنياً لبلده وشعبه كل الخير.