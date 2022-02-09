رئيس الأركان يتفقد المقاتلين في جبهات القتال شرق حزم الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، امس، المقاتلين الأبطال في جبهات المنطقة العسكرية السادسة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



ونقل رئيس الأركان، إلى قيادة ومنتسبي المنطقة، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهانيه لهم بمناسبة العام التدريبي والقتالي 2022م، وبمناسبة الانتصارات العظيمة التي تحققت في مختلف الجبهات.

واطلع الفريق بن عزيز، خلال الزيارة، على أحوال أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل..مشيداً بما يسطرونه من ملاحم خالدة ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية الإيرانية وما يكبدونها من خسائر بشرية ومادية كبيرة في مختلف الجبهات والمواقع.

وعقد رئيس الأركان، خلال الزيارة، اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقادة الوحدات القتالية التابعة لها، اطلع خلاله على سير العمليات القتالية وأوضاع المقاتلين وجهود التدريب والتأهيل..مؤكداً على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة وأحرار اليمن والمتمثّلة بمواجهة المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة عبر أدواته الحوثية..مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود في أداء الواجب الوطني والديني وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية.

وقال" اليمنيون جميعاً يتطلعون اليوم إلى نجاحاتكم وانتصاراتكم ويدعون لكم بالنصر، لأن انتصاركم هو انتصار لليمن وللأمة العربية ضد هذه العصابة الكهنوتية المارقة المدعومة إيرانياً".

وتطرق الفريق بن عزيز، إلى الانتصارات التي حققتها قوات الجيش وألوية العمالقة والمقاومة ورجال القبائل غرب شبوة وجنوب مارب، وانتصارات الجيش وألوية اليمن السعيد في المنطقة العسكرية الخامسة بمديرية حرض في محافظة حجة، وما تلاها من انتصارات في جبهات تعز..مؤكداً أن الانتصارات ستتوالى في كافة الجبهات والمحاور حتى تحرير كامل اليمن من أذناب إيران، بدعم وإسناد الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.