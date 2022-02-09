"البنتاجون" يتحدث عن إرسال المدمرة "كول" و"إف 22" للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن بلاده تركز على "وجود كبير وقادر" في الشرق الأوسط، لحماية الحلفاء من هجمات مليشيات الحوثي في منطقة الخليج.



وأضاف كيربي، في مقابلة مع قناة "الحرة"، أن بلاده تتخذ بالفعل "خطوات لتحسين الحماية ضد الهجمات عبر الحدود من قبل الحوثيين".

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون أن "وزير (الدفاع لويد) أوستن أعلن إرسال المدمرة USS Cole وسربا من طائرات F22 المقاتلة الحديثة للعمل جنبا إلى جنب مع القوات الجوية لدولة الإمارات".

وأضاف: "نتواصل أيضا مع الإماراتيين حول القدرات الدفاعية الأخرى التي يمكن أن نقدمها فيما يتعلق بالدفاع الجوي والصاروخي".

وتأخذ الولايات المتحدة التهديد الحوثي على محمل الجد، وفق كيربي، الذي قال إن "شعبي السعودية والإمارات تعرضا لهجوم من قبل الحوثيين بمنظومات أسلحة قدمتها إيران بشكل واضح".

ورفض كيربي الحديث عن "عمليات مستقبلية افتراضية" لكنه دعا الحوثيين إلى "وقف الهجمات"، مضيفا: "أعربنا بالتأكيد عن مخاوف واضحة أو عميقة بشأن الطريقة التي تقوم بها إيران بتسليح وتمويل هذه الهجمات"، مشددا على أن "النتيجة الأفضل في اليمن تكون عبر حل سياسي".

وأشار إلى أنه "من الصعب التوصل إلى استنتاج، ومع ذلك فهذا جزء من الدعم المستمر الذي تقدمه إيران لهذه المليشيات في العراق وأماكن أخرى في جميع أنحاء المنطقة، ولدعم الجماعات الإرهابية الأخرى العابرة للحدود".

وتابع: "وهذا هو سبب تركيزنا الشديد على وجودنا في الشرق الأوسط، وهو وجود كبير وقادر، ولهذا السبب نتشاور مع الشركاء مثل الإماراتيين لنكون على استعداد لإضافة المزيد من القدرات للدفاع عن أنفسنا والدفاع عنهم".

وأمس الثلاثاء، قال قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن الولايات المتحدة تتعاون مع دولة الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فاعلية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار.

وأضاف ماكنزي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية، أنه "على الرغم من أن الهجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن دولة الإمارات لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، وأعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية".