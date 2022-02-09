‏الارياني يحذر من الآثار الكارثية لعمليات غسل عقول الاطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ‏من الآثار الكارثية لعمليات غسل عقول الاطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ما يتعرض له ملايين الأطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من عمليات مسخ لهويتهم الوطنية والعربية، وتفخيخ لعقولهم بالأفكار الظلامية المتطرفة المستوردة من طهران، هي أحد أخطر افرازات الحرب، التي ستترك آثارها الكارثية على حاضر ومستقبل اليمن والمنطقة والعالم.

وأشار الارياني إلى ان العالم يتجاهل هذا الملف الخطير رغم التحذيرات التي اطلقناها مبكرا من سعي مليشيا الحوثي الارهابية لخلق جيل من المتطرفين المفخخين بشعارات الكراهية للآخر، وثقافة الموت والقتل، وتجهيزهم كقنابل موقوتة تدار بالريموت كنترول من الحرس الثوري وحزب الله لتنفيذ سياسات النظام الايراني التدميرية.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار، وانقاذ مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين من مصير ومستقبل قاتم ينتظرهم في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، والتهديد الذي تمثله على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

‏كما طالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي لممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف تجنيد الاطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، والعمل على إدراجها في قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.